ФБР считает, что есть все основания предъявить уголовное обвинение сыну Байдена

Федеральное бюро расследований США считает, что есть достаточно доказательств для предъявления Хантеру Байдену, сыну президента Джо Байдена, уголовного обвинения в налоговых преступлениях и в том, что он солгал об употреблении наркотиков при покупке ручного огнестрельного оружия в 2018 году, следует из материалов изданий The Washington Post и CBS News.

При этом прокурор США в Делавэре, который курирует расследование в отношении сына президента, еще не решил, выдвигать ли уголовные обвинения по этому делу, сообщила The Washington Post.

Одно из расследований касается предполагаемых налоговых преступлений Хантера Байдена. Деловые сделки и консультации Хантера Байдена в Украине и Китае, включая получение 50 тысяч долларов в месяц от украинской фирмы Burisma, давно привлекают внимание политиков и вызывают вопросы об этичности его связей с иностранными компаниями, учитывая политическое влияние его отца. В ходе текущего расследования налоговых операций Хантера Байдена тщательно изучается вопрос о том, полностью ли он задекларировал доходы, связанные с различными деловыми операциями, в том числе за рубежом, сообщает The Washington Post.

Еще одним предполагаемым преступлением, выявленным федеральными агентами, стало утверждение Байдена в федеральной форме, которую он заполнил в 2018 году для покупки ручного огнестрельного оружия, о том, что он не страдает наркотической зависимостью и не употребляет наркотики незаконно, хотя в мемуарах он написал, что в том году часто употреблял наркотики.