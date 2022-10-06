Сегодня знаменательная дата для Федерации гимнастики Азербайджана. Исполняется 20 лет с того дня, как первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева стала президентом AGF. Фактически можно сказать, что 7 октября 2002 года – дата возрождения Федерации гимнастики.

При новом руководстве гимнастика в стране начала активно развиваться, появились международные успехи, а AGF справедливо стали называть одной из лучших гимнастических федераций в мире.

Сегодня Федерация развивает девять дисциплин. Воспитанники азербайджанской школы гимнастики выступают на Олимпийских играх, завоевывают медали на чемпионатах мира и Европы. На Национальной гимнастической арене на самом высоком уровне проводятся крупнейшие соревнования. Гимнастика активно развивается и в регионах страны. Сегодня гимнастические секции есть в 26 районах и городах Азербайджана.

К 20-летию Мехрибан Алиевой во главе AGF Федерация подготовила видеоролик, снятый в Шуше.