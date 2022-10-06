В ближнем кругу Путину прямо сказали об ошибках
Человек из ближайшего круга президента России Владимира Путина рассказал ему об ошибках, допущенных в Украине. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на данные разведки США, которые были переданы в Белый дом.
Ведомству известно имя приближенного, однако журналистам его не назвали. Сообщается, что он был недоволен тем, как российский лидер управляет военными, а также ошибками тех, кто руководит военной кампанией. Американская разведка посчитала эти сведения достаточно важными, чтобы передать их президенту США Джо Байдену в Белый дом.
Утверждение о том, что главу России раскритиковали в его ближнем кругу, опроверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Есть рабочие аргументы: по поводу экономики, по поводу проведения военной операции. Есть споры о системе образования. Это часть нормального рабочего процесса, и это не признак какого-то раскола", – заявил он.
В американской разведке сообщают, что среди приближенных к Путину людей наблюдается "растущая тревога". "Наши оценки показывают, что они особенно утомлены недавними потерями России, ошибочным направлением и большими военными недостатками", – отметил сотрудник ведомства.
До недавнего времени российские политики и чиновники не рассказывали Владимиру Путину плохие новости. Сейчас ситуация изменилась. "В Кремле есть много людей, которые убеждены, что все идет не очень хорошо или что это неправильный курс", – сказал высокопоставленный западный чиновник.
По словам неназванного российского чиновника, положение Путина после объявления мобилизации стало "неустойчивым". "Все эти месяцы мы слышали, что полмира на нашей стороне. Но ни Моди, ни Си сейчас не поддерживают это", – сказал он о встрече Путина в Самарканде с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и лидером Китая Си Цзиньпином.