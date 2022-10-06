В ближнем кругу Путину прямо сказали об ошибках

Человек из ближайшего круга президента России Владимира Путина рассказал ему об ошибках, допущенных в Украине. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на данные разведки США, которые были переданы в Белый дом.

Ведомству известно имя приближенного, однако журналистам его не назвали. Сообщается, что он был недоволен тем, как российский лидер управляет военными, а также ошибками тех, кто руководит военной кампанией. Американская разведка посчитала эти сведения достаточно важными, чтобы передать их президенту США Джо Байдену в Белый дом.

Утверждение о том, что главу России раскритиковали в его ближнем кругу, опроверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Есть рабочие аргументы: по поводу экономики, по поводу проведения военной операции. Есть споры о системе образования. Это часть нормального рабочего процесса, и это не признак какого-то раскола", – заявил он.