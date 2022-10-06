Между Таджикистаном и Кыргызстаном снова конфликт

В МИД Таджикистана вызвали чрезвычайного и полномочного посла Кыргызстана в стране, где ему вручили ноту протеста, сообщает информагентство Ховар.

Поводом стал комментарий главы пресс-службы МИД Кыргызстана Чынгыза Кустебаева о награждении таджикского лидера Эмомали Рахмона российским орденом.

В таджикском внешнеполитическом ведомстве отметили, что «таджикская сторона расценивает подобного рода высказывания пресс-секретаря МИД Кыргызстана как свидетельство эрозии политической культуры и отсутствия элементарной дипломатической этики». Комментарий представителя кыргызского МИД назвали также «неуклюжей попыткой навязать общественному мнению заведомо ложное представление об истинных причинах вооруженной агрессии Кыргызстана в отношении Таджикистана.

Пресс-секретарь МИД Кыргызстана Чынгыз Кустебаев на своей странице в Facebook высказался о награждении президента Таджикистана российским орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Пресс-секретарь считает, что действия руководства Таджикистана «подрывают мир и согласие между народами стран Центральной Азии». Кустебаев отметил также, что это награждение «вызывает обоснованное недоумение».