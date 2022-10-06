В Дании напали на посольство Ирана

В столице Дании вооруженный ножом мужчина проник в посольство Ирана, сообщает Bloomberg.

Об атаке иранский посол в Дании Афсана Надипур проинформировал министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амирабдоллахиана.

«После проникновения в помещение посольства нападавший с холодным оружием начал угрожать людям внутри, напугал посла, а также причинил ущерб транспортным средствам на стоянке посольства», - рассказал посол главе иранского МИД.

Министр иностранных дел резко раскритиковал Данию за неспособность обеспечить безопасность иранского посланника и посольства в Копенгагене, добавив: «Жаль, что такое нападение на посла происходит с дипломатической безнаказанностью в самом сердце Европы. При этом полиция своевременно не отреагировала на это».