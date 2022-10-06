Издание отмечает, что официальные лица США призвали Украину сосредоточиться на боях в восточной и южной части страны, особенно вокруг Харькова и Херсона, где она добилась наибольших успехов.

Как пишет влиятельная американская газета The Wall Street Journal, в Вашингтоне к новым требованиям Украины отнеслись прохладно.

Успешное контрнаступление украинской армии вдохновило официальный Киев, который теперь требует у США поставить ракеты большей дальности для ударов по глубине удерживаемых российской армией территорий, включая Крым.

Между тем, украинские чиновники настаивают на поставках большего количества оружия, включая передовые системы, такие как система тактических ракет ATACMS.

По заявлению представителей Конгресса, в Киеве не скрывают, что намерены использовать эти ракеты для ударов по территории Крыма, который россияне начали использовать в качестве базы для запуска беспилотников иранского производства.

До сих пор президент Байден отказывался предоставлять Украине ракеты ATACMS, полагая, что это может привести к непредсказуемым шагам со стороны России. Но теперь иранские беспилотники, вылетающие из Крыма, стали настоящей головной болью для украинской армии, и Киев требует ракеты, которые могли бы достать места их базирования.

Впервые об использовании Россией иранских беспилотников еще в середине сентября сообщил американский Институт изучения войны (ISW). Точное количество переданных России иранских дронов неизвестно, но в американском разведывательном сообществе говорят о сотнях аппаратов. Используются в Украине два основных типа ударных беспилотников — Shahed-136 и Mohajer-6.

Иранские беспилотники стали настоящим спасением для российского генералитета. Эти беспилотники-«камикадзе» атакуют цели роем. Первой мишенью для отработки такой тактики стала Белая Церковь в Киевской области.

«Атака была проведена роем — на цель спикировали сразу 6 беспилотников», - писал в своем Telegram-канале губернатор Киевской области Алексей Кулеба.

Киевская область долгое время не была подвержена ракетно-бомбовым ударам.