Армия Беларуси получит «Искандеры» и С-400
Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин анонсировал поступление российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» и зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 на вооружение белорусской армии, говорится в заявлении белорусского оборонного ведомства.
Отмечается, что во время встречи с представителями СМИ Хренин заявил о скором поступлении российских «Искандеров» и С-400 в вооруженные силы страны и подчеркнул, что в октябре состоится презентация боевых беспилотных комплексов.