Британия о массовом захоронении в Ходжавенде

В посольстве Великобритании прокомментировали обнаружение массового захоронения в селе Эдилли Ходжавендского района, сообщает Report.

«Правительство Великобритании всегда подчеркивало важность расследования военных преступлений. Места, где были совершены зверства, как в Ходжавенде, должны быть исследованы. Всех лиц, виновных в военных преступлениях, нужно привлечь к ответственности», - подчеркнули в посольстве.

В ходе расследования на территории Эдилли 23-26 февраля 2022 года были обнаружены и изъяты из массовых захоронений останки семи человек, а 14-30 сентября 2022 года - 18 человек. Останки были отправлены на молекулярно-генетическую экспертизу. В связи с этим в Военной прокуратуре Азербайджана было возбуждено уголовное дело.