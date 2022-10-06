Отдел информации 18:29

Во время успешного контрнаступления украинской армии на харьковском и херсонском направлениях, российские войска в спешке оставили позиции, побросав большое количество техники. Haqqin.az периодически пишет о военных трофеях, которые захватили украинские военные. Однако подсчеты, проведенные Министерством обороны Великобритании, указывают на то, что общее количество трофеев Украины превосходит самые смелые ожидания.

Согласно британским данным, большая часть танкового парка, который сейчас есть в Украине, потенциально состоит из трофейных машин. Так, после вторжения Украина захватила не менее 440 российских боевых танков и около 650 других бронированных машин. В то же время, по данным аналитического проекта Oryx, вооруженные силы Украины захватили 460 российских танков (западные страны поставили 320), 92 самоходных орудия, 448 боевых машин пехоты (210 от Запада), 195 боевых бронированных машин (40 от Запада) и 44 ракетные системы (70 от Запада).

Отмечается, что неспособность российских экипажей уничтожить невредимую технику перед уходом или сдачей свидетельствует о низком уровне подготовки и низком уровне боевой дисциплины. В оборонном ведомстве Великобритании подчеркнули, что российские формирования находятся под сильным напряжением в нескольких секторах и деморализованы. Помимо обычных танков и БМП в руки украинских военных попали действительно уникальные образцы российского вооружения. Так, накануне украинские военные захватили редкий командно-штабной "Тигр".