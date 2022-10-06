В мероприятии приняли участие замминистра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев и генерал-лейтенант Рагим Латифов, глава исполнительной власти Сураханского района Азиз Азизов, депутаты Севиндж Фаталиева и Этибар Алиев, представители министерства, преподаватели и профессора Академии, высших учебных заведений, действующих в стране, а также ветераны Отечественной войны, курсанты Академии МВД и их родители, представители общественности.

Выступивший на церемонии заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев поздравил курсантов, выпускников и их родителей. Мирзоев заявил сегодня, что азербайджанская армия занимает свое место среди сильнейших армий мира, и подчеркнул, что это достижение основано на реформах, проведенных общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в области армейского строительства. Замминистра сказал, что благодаря успешному продолжению и развитию этой политики президентом Ильхамом Алиевым, ВС Азербайджана за 44 дня одержали историческую победу и освободили территории, оккупированные Арменией почти 30 лет. Говоря о героизме шехидов, павших за освобождение наших земель и территориальную целостность нашей страны, замминистра отметил, что личный состав МЧС с честью выполнил свой долг во Второй Карабахской войне.

После курсантов и выпускников, а также их родителей поздравил начальник академии генерал-майор Баба Салаев. Он сообщил, что по специальностям «Техника безопасности жизнедеятельности» и «Техника пожарной безопасности» до сих пор на уровне бакалавриата обучилось 1130 человек, а 76 человек завершили обучение на уровне магистратуры. Салаев отметил, что 34 бакалавра и 20 магистров закончили обучение с отличием.

Затем выступили ветеран Отечественной войны Даянат Мамедов и выпускник академии лейтенант Эльвин Гасанов, которые поздравили курсантов и выпускников.