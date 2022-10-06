Маск назвал Байдена слишком старым

Президент США Джо Байден слишком стар для того, чтобы баллотироваться на второй срок, заявил американский миллиардер Илон Маск в интервью газете Financial Times.

По его словам, отрыв от среднего возраста населения у главы государства не должен быть слишком значительным.

«Не надо, чтобы был слишком большой разрыв между вашим возрастом и средним возрастом населения, потому что тогда очень трудно будет оставаться в контакте с людьми. Возможно, разрыв в одно поколение – это еще нормально, но в два? Не знаю, но, когда у вас уже правнуки, насколько вам близки проблемы людей», - сказал он.