Представители «Азеригаз» отчитались о своей деятельности с начала года

«С начала 2022 года в Азербайджане имелось 650 тысяч газовых счетчиков с истекшим сроком годности, из них 210 тысяч заменены на новые за последние 9 месяцев. Эти цифры обновляются каждый день, так как период периодической проверки составляет 5 лет». Об этом во время «Дня открытых дверей» ПО «Азеригаз» по итогам 9 месяцев работы заявил начальник отдела по применению и управлению счетчиками ПО «Азеригаз» Ровшан Махиеддинов, сообщает haqqin.az.

Он также отметил, что помимо счетчиков марки G-4 уже начата предварительная установка счетчиков G-6.

Замначальника отдела ПО «Азеригаз» Ильхам Мехбалиев сообщил о работах по газификации регионов Азербайджана: «В настоящее время работы по газификации продолжаются в общей сложности в 73 селах и жилых массивах. За прошедший период были завершены работы в 26 поселках и жилых массивах, там газовая инфраструктура находится в процессе ввода в эксплуатацию», - сказал Мехбалиев, подчеркнув, что в 2023 году «Азеригаз» расширит объем осуществляемых работ.

Глава отдела по связям с общественностью ПО Эльданиз Велиев обратился к общественности: «Просим местные исполнительные органы и муниципалитеты не выдавать разрешений и каких-либо разрешительных документов на строительство индивидуальных жилых домов на территориях, не находящихся на их балансе. Подобные шаги вызывают недовольство между гражданами, проживающими на территориях, газификация которых невозможна.