Маск выразил мнение о статусе Тайваня

Американский миллиардер Илон Маск в интервью газете Financial Times предлагает сделать Тайвань специальным административным районом Китая по примеру Гонконга и Макао.

«Я бы порекомендовал придумать, как наделить Тайвань статусом специальной административной зоны, что более или менее приемлемо, хотя, вероятно, всех не осчастливит. Как мне кажется, вполне вероятно, что они смогут заключить соглашение с еще более мягкими условиями, чем в случае Гонконга», - сказал он.

Маск также выразил мнение, что конфликт за Тайвань неизбежен, но очень дорого обойдется миру. По его оценкам, потери мировой экономики при таком сценарии составили бы около 30% ее ВВП.