Подписание Индией соглашения о поставках вооружений в Армению на общую сумму 260 миллионов долларов ставит в весьма затруднительное положение давнее военно-техническое сотрудничество Дели с Израилем, который является основным поставщиком вооружений Азербайджану.

По данным британского издания, Индия ежегодно тратит миллиарды долларов на покупку у Израиля современных систем вооружения. В то же время, вторым по объемам покупателем продукции израильского ВПК является Азербайджан, который, напомним, успешно применял в ходе 44-дневной войны беспилотники-камикадзе «Harop» и другое вооружение, закупленное у Израиля.

«Ранее на этой неделе министр обороны Израиля Бени Ганц посетил Азербайджан, чтобы обсудить укрепление оборонных связей между двумя странами, а также дополнительные сделки, которые, вероятно, включат такие передовые израильские системы, как противотанковые ракеты Spike, планирующие бомбы и высокоточные ракеты большой дальности, - отметил, в частности, обозреватель Defense Procurement International. - Но одновременно «в бой» вступила и Индия. По данным делийской Economic Times, недавно между правительствами Индии и Армении было подписано соглашение, предусматривающее поставку в Армению систем вооружений индийского производства».