Израиль оказался в сложной ситуации из-за военного союза Индии с Арменией наш обзор
Подписание Индией соглашения о поставках вооружений в Армению на общую сумму 260 миллионов долларов ставит в весьма затруднительное положение давнее военно-техническое сотрудничество Дели с Израилем, который является основным поставщиком вооружений Азербайджану.
Именно к такому выводу пришло лондонское издание Defense Procurement International.
По данным британского издания, Индия ежегодно тратит миллиарды долларов на покупку у Израиля современных систем вооружения. В то же время, вторым по объемам покупателем продукции израильского ВПК является Азербайджан, который, напомним, успешно применял в ходе 44-дневной войны беспилотники-камикадзе «Harop» и другое вооружение, закупленное у Израиля.
«Ранее на этой неделе министр обороны Израиля Бени Ганц посетил Азербайджан, чтобы обсудить укрепление оборонных связей между двумя странами, а также дополнительные сделки, которые, вероятно, включат такие передовые израильские системы, как противотанковые ракеты Spike, планирующие бомбы и высокоточные ракеты большой дальности, - отметил, в частности, обозреватель Defense Procurement International. - Но одновременно «в бой» вступила и Индия. По данным делийской Economic Times, недавно между правительствами Индии и Армении было подписано соглашение, предусматривающее поставку в Армению систем вооружений индийского производства».
По мнению британского обозревателя, причиной этой сделки стало, во-первых, низкое качество систем российского производства, используемых Арменией, а, во-вторых, тем обстоятельством, что из-за огромных потерь, понесенных в Украине, и неспособности восполнить запасы вследствие международных санкций, Москва в настоящее время не может продать Еревану больше оружия.
«Но растущие связи Индии с Арменией, в свою очередь, ставят давние связи Дели с Израилем в весьма двусмысленное положение, - пишет Defense Procurement International. - Индия широко использует наземные, воздушные и морские системы вооружения израильского производства. Одной из них является зенитно-ракетный комплекс Barak-8, также известный как LR-SAM или MR-SAM. Эта система является результатом совместной разработки Индийской организации оборонных исследований (DRDO) и израильского концерна IAI. Интересно, что Азербайджан не только уже закупил несколько систем Barak-8, но и успешно применил их в войне с Арменией».