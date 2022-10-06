Беларусь подготовила полумиллионную армию

Минск готов выставить 500 тысяч резервистов «в случае необходимости», заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

«Военное ведомство при необходимости может выставить ресурс в 500 тысяч военнообязанных, и речь идет о подготовленном резерве», - сказал Хренин.

По его словам, за последние 20 лет через мобилизационные сборы, которые проводятся постоянно, прошли 130 тысяч человек. Он уточнил, что в Беларуси нет необходимости создавать контрактную армию, поскольку 60% военнослужащих уже контрактники.