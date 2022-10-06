Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 19:54

Я бы употребил выражение «ирония судьбы», если бы то, о чем пойдет речь, не касалось всего армянского народа – достаточно развитого, весьма неглупого и, главное, имеющего, как и любой другой этнос, полное право на значительно лучшую долю, нежели ту, на которую он сам себя обрек…

Между азербайджанским молотом и русской наковальней Минуло тридцать лет, которые, как бы тяжко ни было армянам это признавать, оказались безнадежно потерянными. Тридцать лет армяне терпели навязанное им стратегическое партнерство с Россией, которое тяготило их, отбрасывало на десятилетия назад и глушило национальный потенциал. Тридцать лет армяне говорили себе: «Конечно, Россия нас тормозит, конечно, она связывает нас по рукам и ногам. Но если не русские, то придут ТЕ и отберут у нас все, что было завоевано большой кровью!..». 30 лет армяне терпели это «стратегическое партнерство», отказываясь от развития и прогресса во имя момента, когда настанет «Час Х», и этот нежеланный, навязанный стратегический партнер защитит их от ТЕХ, причем не разговорами и увещеваниями, а силой оружия. Увы, понадобилось целых тридцать лет, чтобы армяне, наконец, поняли, что все это время они жили между молотом азербайджанского возмездия и наковальней российских гарантий.

И когда молот, как и следовало ожидать, занесся над головами армян, наковальня предусмотрительно отошла в сторонку! Вот вам в сжатом виде трагедия целого народа, который под звуки обещаний в поддержке тридцать лет шагал по дороге, ведущей в тупик, а когда поддержка понадобилась, его в очередной раз кинули. Я не гражданин Азербайджана и не гражданин Армении, я - гражданин Грузии, считающий Баку стратегическим партнером, а Ереван - добрым соседом. Допускаю, что кому-то мои суждения, возможно, покажутся отвлеченными. Но я все равно скажу о том, как все это выглядит со стороны. «Не обижай детеныша, ведь это может быть детеныш льва» 30 лет назад Армении сказочно повезло – воцарившийся в Азербайджане хаос открыл Еревану, поистине, гигантское окно возможностей, что в истории случается раз в несколько столетий. Армяне, которые в конце 80-х - начале 90-х годов ХХ века были на гребне волны единения, консолидации и сплоченности, да еще пользовались поддержкой вельможных армян могущественной Москвы, использовали предоставившуюся возможность, как говорится, по полной программе, отхватив значительно больше, чем было нужно и что можно было исторически переварить. Упоенные эйфорией побед и открывавшихся возможностей, лидеры идей «Арцаха» и «Великой Армении» не слышали голосов немногочисленных скептиков, которые предупреждали, что отхватывать слишком много от ослабевших в состоянии тотального бардака соседей - не очень разумно. Потому, что бардак рано или поздно закончится, а вот несварение желудка – останется и будет хронически мучить.

Афганцы говорят: «Не обижай детеныша, ведь это может быть детеныш льва». Самая примитивная, без вывертов, логика подсказывала: пройдет время, и Азербайджан - более крупный, более густонаселенный и, главное, более богатый природными ресурсами обязательно встанет на ноги и потребует вернуть то, что у него незаконно отобрали под лозунгами «стремления к единству всеми гонимого армянского народа». Увы, на сей счет в Армении никто тогда, кроме, пожалуй, одного умного человека по имени Левон Тер-Петросян, не заморачивался. Больше того, эту опасность никто в упор не увидел. Или не хотел видеть. Надежда армян на стабильность и нерушимость захваченных азербайджанских территорий основывалась на двух факторах. Во-первых, на чисто шовинистической убежденности в том, что азербайджанцы, как нация – это сплошь торговцы помидорами да гвоздиками, и, если что, «До Баку дойдем и там разберемся!..» (чем-то напоминает обанкроченное украинцами «Можем повторить», не так-ли? – Т.А.) При этом, правда, допускалось, что помидоры помидорами, но, кто их знает, этих азербайджанцев! И на этот случай у Армении был второй, железобетонный, аргумент – непререкаемая, бесстрашная и непобедимая армия стратегического партнера Армении – России.

И вот, ради этой пресловутой «сетки безопасности», на случай, если азербайджанские продавцы помидоров вдруг овладеют тактикой боевых действий, Армения и армяне, считающие себя проевропейской и даже арийской нацией, остались прозябать на окраине русского мира в качестве бедных родственников, подкармливаемых диаспорой и московско-армянскими олигархами. Нация с уникальным, по советским мерилам, бизнес-потенциалом была вынуждена наступить на горло своей природной предприимчивости и следовать в фарватере державной российской политики со всеми ее «родимыми пятнами» - коррупцией, сращиванием криминала и государства, негодной системой управления… Вместо того, чтобы жить и прогрессировать, как Гонконг, армяне согласились жить, как в Грузии и даже хуже, отказались от интеграции в Европу, начали болеть за футбольную сборную России, называя ее «наши», - лишь бы территориям ничего не угрожало, лишь бы не отдавать то, что они отхватили у Азербайджана, но так и не сумели переварить. Разъяренный лев - Азербайджан - не упустил шанс Долгое время этот ущербный, по сути, расчет работал, и Армения настолько уверовала, что так будет всегда, что расслабилась, стала подворовывать из казны, перестала заботиться об армии, разбежалась по политическим углам, потеряла единство и сплоченность… А Азербайджан в это время экономически рос, формировал армию, воспитывал офицерские кадры, словом, отращивал клыки возмездия, чтобы в нужное время стукнуть кулаком в армянское «окно возможностей».

Вот тут я подхожу к событиям 2020 года. Каждое из написанных здесь слов кому-то может показаться полной ерундой, но, повторюсь, именно так все выглядит со стороны: против одного лома появился второй – упорный и по-идейному упертый. Другими словами, противовесом России стала Турция. Дальнейший расклад смотрится просто: «Кто посмеет обидеть Армению, будет иметь дело с нами», - сказали в Москве. «Кто станет обижать Азербайджан, будет иметь дело с нами», - ответили в Анкаре. История доказывает, что Россия не любит воевать со странами своей «весовой категории». Чечня, Грузия, Сирия, даже Украина (или то, что в Москве понимали под Украиной), это пожалуйста. Как говорится, в любое время! Но Турция – наиболее боеспособная армия в составе НАТО… «А оно нам вообще надо? – пожали плечами российские генералы и перебросили этот вопрос штатским в Кремле. - Да еще ради Армении? Причем, пашиняновской Армении, которая все никак не может определиться, кто же ей милее - Россия или Запад?». И пришли к единственно возможному выводу – сделали в 2020 году шаг в сторону, дав Азербайджану с Арменией разобраться один на один. После чего довольно быстро выяснилось, что шансов у Еревана нет.

А потом Южный Кавказ стал меняться на глазах. Теперь уже Азербайджан, как говорится, вышел «в дамки», а наметившийся ранее раскол в Армении стал стремительно углубляться. Что рискованно для сохранения государственности в стране, которая главное сражение уже проиграла… После 44-дневной войны многое в массовом сознании армянского общества изменилось. Понятно, что надежда на неспособность «продавцов помидоров и гвоздик» грамотно воевать испарилась, зато никуда не делась надежда на военную помощь России. Но и она умерла после очередного обострения на армяно-азербайджанской границе, когда в ответ на просьбу Пашиняна об оказании срочной военной помощи, страны ОДКБ ответили отказом.