Иран о поставках оружия России

Тегеран не предоставлял России никакого оружия для использования в войне против Украины, заявил глава МИД Ирана Хоссейн Абдоллахиан. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

«Несмотря на то, что ряд стран оказывает военную поддержку Киеву, мы не передавали и не будем передавать России никакого оружия для ведения войны в Украине», - сказал Абдоллахиан в телефонном разговоре с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.