В Баку торговка секс-рабынями получила срок

Как сообщает haqqın.az, Эльнара Заманова обманула 35-летнюю Сабину Мурадову и 34-летнюю Хатиру Мамедову (имена и фамилии женщин изменены — прим. ред ), пообещав им хорошую работу за границей. Под «хорошей работой» Мурадова подразумевала проституцию, так как женщин она в различное время отправила в Дубай и Турцию - оказывать мужчинам услуги сексуального характера.

Замановой было предъявлено обвинение по статье 144-1.2.1 Уголовного кодекса (торговля людьми, совершенная в отношении двух и более лиц) с подпиской о невыезде.

Обвиняемая свою вину не признала. Женщина рассказала, что сама более 20 лет занималась проституцией ввиду неважного финансового состояния. По словам Замановой, с пострадавшей Сабиной Мурадовой она познакомилась в Хачмазском районе, через Мурадову - с Хатирой Мамедовой. Женщины подружились, и Мурадова и Мамедова сами изъявили желание заниматься проституцией. «Стартовой площадкой» они выбрали Дубай.

«Я сказала, что не могу туда ехать, меня ранее депортировали. Тогда же подумала, что, возможно, срок депортации закончился, и можно это проверить. Мы вместе поехали в Дубай. Там Хатира сама занималась проституцией под присмотром одной женщины. Я же пробыла в Дубае всего три дня и вернулась», - сообщила обвиняемая.

Потерпевшая Сабина Мурадова же сообщила, что Заманова предложила ей хорошую работу - в ресторане и текстильной фабрике в турецком городе Кыршехир. Предложение женщина приняла, а по прибытии в место назначения Заманова отобрала у нее паспорт и объявила, что Мурадовой придется заниматься проституцией: «Пришлось согласиться. В течение дня она сводила меня с несколькими мужчинами, забирала деньги и половину отдавала мне. Через полмесяца мы вернулись вместе с Эльнарой. Она угрожала мне по дороге. Сказала, никому об этом не говорить».

Тем не менее, примерно через год женщины опять отправились в Турцию и пробыли там месяц. Все это время Мурадова вновь оказывала мужчинам секс-услуги под присмотром Замановой.

Другая потерпевшая, Хатира Мамедова, в своих показаниях заявила, что познакомилась с Замановой в 2016 году в Турции. Заманова предложила женщине поехать в Дубай на заработки - торговать золотом и, получив положительный ответ, купила два билета.

Потерпевшая сообщила, что Заманова хорошо знает арабский и английский языки: «Эльнара через знакомого сняла дом в Дубае, и мы жили там. Он взяла мой паспорт - якобы для регистрации. На следующий день она пришла с клиентами и объявила, что я должна оказывать им интим-услуги. Поскольку мой паспорт был у нее, пришлось согласиться. Эльнара отвезла меня в отель и за деньги заставляла встречаться с клиентами, а денег не давала. Я пробыла там около месяца».

Любопытно, что обе потерпевшие сообщили суду - они помирились с Замановой и претензий к ней не имеют.

Решением суда Эльнару Заманову приговорили к 8,5 годам лишения свободы.