Водитель Чингиза Мансимова тайно продал его недвижимость

Как сообщает haqqin.az, уголовное дело расследуется в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Азера Пашаева. Вместе с Шахином Фаталиевым, который 25 лет был водителем Мансимова, перед судом предстал Ильхам Гасымов.

Фарах Мансимова, дочь Чингиза Мансимова, была допрошена в ходе судебного заседания. В своих показаниях она заявила, что живет за границей и узнала о мошенническом захвате отцовского дома после приезда в Баку. «Именно тогда мы узнали, что наш дом был продан. Позже выяснилось, что водитель продал и другие квартиры моего отца, а также его машину».

Женщина рассказала, что ее отец был болен, он регулярно ездил в Израиль на лечение. Поэтому и передал доверенность своему водителю на совершение различных юридических действий, пока сам находился за пределами страны. Фаталиев перевел один из домов на имя своего знакомого Ильхама Гасымова. Позже он выставил на продажу дачу Мансимовых стоимостью 100 тысяч манатов, а также квартиры и автомобиль.