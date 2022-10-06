Евросоюз создаст фонд для закупки оружия Украине

Евросоюз хочет создать фонд в размере €100 млн для покупки оружия и военной техники, которые нужны украинской армии. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет Reuters.

"Я предложил странам Евросоюза учредить новый фонд в размере 100 млн евро, который бы позволил Украине покупать вооружение у европейских производителей", - заявил Макрон.

Фонд позволит Киеву напрямую связываться с компаниями-производителями и покупать у них вооружение. Помимо этого, французский лидер подтвердил готовность дать Украине больше САУ Caesar.