Хакеры крали данные пользователей Facebook через мобильные игры

У компании Meta Platforms могла произойти утечка данных не менее одного миллиона пользователей. Это произошло из-за проблем с безопасностью приложений, скачанных из App Store и Google Play, пишет Bloomberg.

Специалисты компании обнаружили больше 400 вредоносных сервисов, маскирующихся под фоторедакторы, мобильные игры, VPN или трекеры здоровья. Программы предлагали клиентам авторизоваться через Facebook. Таким образом хакеры получали доступ к личным страницам и данным пользователей.

Директор Meta по борьбе с киберугрозами Дэвид Агранович отметил, что точное количество пострадавших пока не определено.