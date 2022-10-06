Польша предложила поделить замороженные активы России

Замороженные активы России могут быть поделены между Украиной и Евросоюзом. С таким предложением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на неформальном саммите ЕС, сообщает израильский канал 9.

Глава Польши объяснил, что на мероприятии обсуждалась возможность создания нового фонда, источником которого станут российские активы, замороженные после начала войны с Украиной. “Можно прибегнуть к этим средствам для пользы Украины, которая должна восстанавливаться на эти средства, но также и для нужд жителей Евросоюза, для нужд жителей Польши”, — заявил он.