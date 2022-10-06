Путин и Зеленский приедут на саммит G20

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский согласились приехать на саммит G20, который пройдет в Индонезии в ноябре. Об этом заявил посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис, сообщает The National.

«Оба согласились присутствовать. Ситуация непростая из-за украинско-российской войны», — сообщил дипломат. Он уточнил, что лидеры России и Украины будут жить в разных отелях, чтобы избежать лишней напряженности. «Мы решаем, в каких отелях их разместить — в один Путина и в другой — Зеленского», — сказал индонезийский посол.

Если главы России и Украины приедут на саммит, то это станет их первой встречей после начала войны в Украине 24 февраля.