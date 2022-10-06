В Баку судят врачей-истязателей
Состоялось судебное заседание по уголовному делу руководителя наркологического реабилитационного центра New Life Оруджали Алигейдарова и других сотрудников учреждения: Эльвюсала Гусейнова, Фамиля Рзаева, Сархана Алиева и Ганбара Гасанова. Все они обвиняются в истязании и незаконном лишении свободы пациентов.
Сам реабилитационный центр находится в массиве Баглар поселка Новханы.
Обвиняемым предъявлены обвинения по статьям 133 (истязание), 145 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Азербайджана.
В ходе расследования выяснилось, что реабилитационный центр был зарегистрирован, но работал без лицензии. По этой причине обвиняемым Оруджали Алигейдарову, Эльвюсалу Гусейнову и Фамилю Рзаеву также предъявили обвинения по статье 192 (незаконное предпринимательство).
Из материалов уголовного дела также выяснилось, что каждый из пациентов, проходивших лечение в центре, выплатил своим мучителям солидные деньги - от 1500 до 6500 манатов.
В процессе реабилитации использовалась программа «12 шагов», которая применяется в мире при лечении наркомании и алкоголизма. Пациенты, не подчинявшиеся правилам и распоряжениям центра, подвергались насилию. Например, одного из пациентов, Гусейна Мамедова, за попытку бегства сотрудники центра избили и держали со связанными руками. На следующий день его состояние ухудшилось. Хотя Мамедова срочно доставили в больницу, спасти его жизнь не удалось.
Хотя в материалах уголовного дела утверждается, что состояние Мамедова ухудшилось в результате пыток, в документах также указывается, что он умер от передозировки наркотиков.
Еще трое человек - Фуад Гасанов, Кямран Алиев и Джахангир Алиев были признаны потерпевшими по уголовному делу.
Все подсудимые отвергли предъявленные им обвинения. Оруджали Гейдаров, в частности, заявил, что поместить Гусейна Мамедова на лечение в центр попросил его отец - Рафик Мамедов: «А 4 сентября прошлого года позвонил один из сотрудников и сказал, что состояние Гусейна неудовлетворительное. Я распорядился отправить врача в центр. Когда был в пути, мне позвонили и сообщили, что Гусейн умер. Следователь заявил, что Гусейн умер от наркотиков. Я сказал, что такого быть не может. Даже сегодня мне интересно, где Гусейн достал наркотики?».
Гособвинитель заявил, что судебно-медицинская экспертиза обнаружила в крови Мамедова наркотики, но в то же время было установлено, что ему связывали руки и подвешивали.
Гейдаров заявил, что не давал подобных указаний персоналу.
«Если мой сын умер от наркотиков, то почему вы вовремя не вмешались? Тогда мой сын остался бы жив», - сказал отец покойного, Рафик Мамедов.
Потерпевший также рассказал, что его сын пробыл в центре 55 дней, и за это время они только дважды смогли поговорить по телефону. Еще он сообщил, что на теле сына было обнаружено множество травм.
«Не говорите мне, что мой сын скончался от наркотиков. Его пытали, сломали руку. Я узнал, что моего сына продержали в наручниках 13 часов».
Судебный процесс продолжится 25 октября.