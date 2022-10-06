В Баку судят врачей-истязателей

Состоялось судебное заседание по уголовному делу руководителя наркологического реабилитационного центра New Life Оруджали Алигейдарова и других сотрудников учреждения: Эльвюсала Гусейнова, Фамиля Рзаева, Сархана Алиева и Ганбара Гасанова. Все они обвиняются в истязании и незаконном лишении свободы пациентов.

Сам реабилитационный центр находится в массиве Баглар поселка Новханы.

Обвиняемым предъявлены обвинения по статьям 133 (истязание), 145 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Азербайджана.

В ходе расследования выяснилось, что реабилитационный центр был зарегистрирован, но работал без лицензии. По этой причине обвиняемым Оруджали Алигейдарову, Эльвюсалу Гусейнову и Фамилю Рзаеву также предъявили обвинения по статье 192 (незаконное предпринимательство).

Из материалов уголовного дела также выяснилось, что каждый из пациентов, проходивших лечение в центре, выплатил своим мучителям солидные деньги - от 1500 до 6500 манатов.

В процессе реабилитации использовалась программа «12 шагов», которая применяется в мире при лечении наркомании и алкоголизма. Пациенты, не подчинявшиеся правилам и распоряжениям центра, подвергались насилию. Например, одного из пациентов, Гусейна Мамедова, за попытку бегства сотрудники центра избили и держали со связанными руками. На следующий день его состояние ухудшилось. Хотя Мамедова срочно доставили в больницу, спасти его жизнь не удалось.

Хотя в материалах уголовного дела утверждается, что состояние Мамедова ухудшилось в результате пыток, в документах также указывается, что он умер от передозировки наркотиков.

Еще трое человек - Фуад Гасанов, Кямран Алиев и Джахангир Алиев были признаны потерпевшими по уголовному делу.

Все подсудимые отвергли предъявленные им обвинения. Оруджали Гейдаров, в частности, заявил, что поместить Гусейна Мамедова на лечение в центр попросил его отец - Рафик Мамедов: «А 4 сентября прошлого года позвонил один из сотрудников и сказал, что состояние Гусейна неудовлетворительное. Я распорядился отправить врача в центр. Когда был в пути, мне позвонили и сообщили, что Гусейн умер. Следователь заявил, что Гусейн умер от наркотиков. Я сказал, что такого быть не может. Даже сегодня мне интересно, где Гусейн достал наркотики?».

Гособвинитель заявил, что судебно-медицинская экспертиза обнаружила в крови Мамедова наркотики, но в то же время было установлено, что ему связывали руки и подвешивали.