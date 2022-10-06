Житель Агджабеди крупно обкрадывал известного врача-турка

Как сообщает haqqın.az, у врача-офтальмолога Эльшан Аллахвердиев работал водителем. С середины прошлого года он начал воровать из дома окулиста, в общей сложности похитив 5350 манатов. Но этого для Аллахвердиева оказалось недостаточно. Вскоре он приобщил к кражам своего приятеля Турала. Аллахвердиев даже посоветовал ему не выносить за раз больше тысячи манатов. Турал, однако, к совету не прислушался и за один раз вынес из дома окулиста 6 тысяч манатов.

Сначала Ойретменоглу ничего не подозревал о проделках своего водителя. Однажды офтальмолог вместе с женой, приехавшей в Азербайджан, поехал отдыхать в Губу. Вернувшись в Баку, он начал искать своего водителя, но не нашел. Позже, наконец-то заметив пропажи из дома, Ойретменоглу обратился в полицию. Аллахвердиева нашли и задержали.

В своем заявлении обвиняемый заявил, что познакомился с офтальмологом, когда работал таксистом. Турецкий врач нанял мужчину своим водителем. Втеревшись в доверие к доверчивому окулисту, Аллахвердиев начал понемногу воровать деньги из его дома.

«Однажды Мехмет позвонил и сказал, что его жена прилетела из Турции, и что их нужно отвезти в Мингячевир. Я солгал, сказав, что приеду. Думал, он узнал о кражах. Последнюю кражу я совершил вместе со своим другом Туралом. Украденные деньги потратил на свои нужды».