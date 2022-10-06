Зеленский рассказал, что имел в виду под «превентивными ударами»

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что имел в виду под "превентивными ударами" по России, пишет Европейская правда.

По его словам, это означало введение новых санкций против Москвы для недопущения ядерной войны. "После этого перевода они (россияне-ред.) сделали по-своему, как им выгодно, и начали ретранслировать его в других направлениях... Вы должны применить превентивные "удары" (kicks), а не удары (attacks)", - сказал глава Украины.

По его мнению, Россия готовит своих граждан к ядерному удару по Украине. "Это очень опасно. Они не готовы это делать, использовать (ядерное оружие-ред.). Но они начинают говорить. Они не знают, будут ли использовать или не будут. Я думаю, что даже говорить об этом опасно", - добавил он.

Напомним, ранее во время своего выступления в австралийском Институте Лоуи Владимир Зеленский призвал страны НАТО нанести "превентивные удары" по России, чтобы удержать ее от ядерной атаки.