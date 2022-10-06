Отбор на ЧМ-2024: Азербайджан обыграл Польшу

Сборная Азербайджана по футзалу провела первый матч в основном отборочном раунде чемпионата мира-2024.

Во Дворце спорта наша команда принимала Польшу. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу сборной Азербайджана.

В команде Жозе Алесио Да Силвы отличились Хатаи Багиров (10-я минута), дважды Вилела (17-я и 24-я минуты) и Болинья (34-я минута), забивший победный гол при счете 3:3.

11 октября наша команда сыграет в гостях с Грецией. Поляки обыграли греков со счетом 3:0.

Турнирное положение:

1.Азербайджан – 3 очка (1 матч)

2. Польша – 3 (2)

3. Греция – 0 (1)

Азербайджан, Польша и Греция выступают в группе 6. Всего 12 групп. Победители групп, а также четыре лучшие команды среди занявших 2-е места выйдут в элитный раунд. Остальные восемь сборных, ставших 2-ми, сыграют в плей-офф и определят еще четырех участников элитной стадии.

Там 20 команд будут разделены на пять групп. Победители напрямую выйдут в финальную часть. Если чемпионат мира пройдет в европейской стране, то две лучшие команды среди занявших 2-е места сыграют в стыковых матчах. Если ЧМ примет страна за пределами Европы, то в плей-офф сыграют четыре вторые команды.