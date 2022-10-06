Китай отказался от российского Aliexpress

Китайская компания Alibaba отказалась инвестировать в маркетплейс "Алиэкспресс Россия" из-за нежелания попасть под вторичные санкции, пишет The Bell.

Как сообщает издание, примеру китайской компании последовали другие инвесторы, поэтому маркетплейс остался без финансирования. Он вынужден сократить персонал на 50%, закрыть текущие проекты по строительству собственной логистики и отказаться от рекламы.

«Alibaba — публичная компания, она торгуется на нью-йоркской фондовой бирже, имеет много взаимосвязей с американским рынком и институтами. Никто убиваться за российский проект не будет. Особенно с учетом непонятных перспектив роста рынка в условиях войны и санкций», — пояснил источник The Bell.

Несмотря на это, закрытие "Алиэкспресс Россия" пока не планируется.