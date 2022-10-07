Соседи продолжают отгораживаться от России

Польша построит электронное заграждение на границе с Россией. Средства на это были выделены погранслужбе страны, сообщил заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик в эфире местному радио.

«В бюджете на будущий год есть средства на то, чтобы относительно быстро создать электронное заграждение, чтобы тщательно следить за этой границей»,— сказал в эфире польского радио чиновник. Он также отметил, что дополнительные меры для усиления границы между Россией и Польшей применяться не будут.