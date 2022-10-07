В Баку пройдет заседание Комитета начальников штабов ВС стран СНГ
Заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ состоится в Баку 12 октября, cообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.
Напомним, организационные вопросы, связанные с проведением заседания, были обсуждены 12 сентября в ходе встречи первого заместителя министра обороны - начальника Генштаба азербайджанской армии генерал-полковника Керима Велиева с секретарем Совета министров обороны стран СНГ генерал-майором Юрием Дашкиным.