Кадыров предложил бегущим от мобилизации россиянам надеть юбки

Мужчинам, бегущим из России на фоне продолжающейся в стране частичной мобилизации, следует надеть юбки и сменить имена на женские, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе выступления на территории военной базы в Ханкале, пишут российские СМИ.

«Я не понимаю тех, кто в трудный час бросает свою родину, уезжает за границу. Таким трусам я советую надеть юбки и сменить имена на женские. Хотя даже женщины в нашей истории имели мужество сражаться до конца наравне с мужчинами», - сказал Кадыров.