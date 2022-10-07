Мамед Эфендиев, автор haqqin.az 7 октября 2022, 23:21

Длительная борьба президента США Джо Байдена с высокими ценами на нефть вновь проиграна. Попытки давления на Саудовскую Аравию, уговоры других арабских нефтедобывающих стран, продажа десятков миллионов баррелей нефти из стратегических резервов США имели лишь временное воздействие на рынок. А последнее решение ОПЕК+ о снижении объемов добычи нефти, похоже, выбила из рук Джо Байдена последние козыри.

В Белом доме считают, что, приняв решение сократить на два миллиона баррелей ежедневную добычу нефти, члены ОПЕК+ встали тем самым на сторону России. При этом хозяин Белого дома, заявляющий, что страны ОПЕК+ нанесли этим решением удар по странам с низким и средним уровнем дохода (это – тема отдельного комментария), не скрывает личного разочарования и даже обиды – дальнейшее снижение цен на бензин дало бы Байдену и Демократической партии США хорошие шансы накануне предстоящих предварительных выборов в Палату представителей. Кроме того, Джо Байден не без оснований рассчитывал, что тенденция к снижению цен на энергоносители лишит Россию сверхдоходов и, соответственно, сделает президента России Владимира Путина более уступчивым. Сегодня, похоже, об этом можно забыть! Многие наблюдатели называют «поверхностной» позицию США, рассматривающих решение Саудовской Аравии, как «политический реверанс» Эр-Риада в сторону Москвы. Одна из причин, по которой было принято решение сократить объем нефтедобычи, заключается в том, что в ОПЕК пока не до конца понимают, как будет работать эмбарго на российскую нефть и формироваться потолок цен, кто поддержит эмбарго и каким в итоге будет его влияние, как отреагируют на эмбарго российской нефти мировые Центробанки и как это скажется на росте инфляции, как долго продлятся локдауны в Китае и в какой степени это отразится на экономическом росте КНР и китайском спросе на сырье и глобальные цепочки поставок. Другими словами, принятое ОПЕК+ решение свидетельствует о том, что альянс с предельной внимательностью относится к ситуации на мировом нефтяном рынке.

В США последовали мощные ответные меры. Так, представители Демократической партии США Том Малиновски, Шон Кастен и Сьюзан Уайлд, занимающие ключевые позиции в Палате представителей, уже выдвинули законопроект, направленный на вывод из Саудовской Аравии и ОАЭ американских войск и систем противоракетной обороны, сыгравших важную роль в отражении атак Ирана и иранских прокси на нефтяные монархии Персидского залива. «Сокращение добычи нефти ОПЕК на этой неделе должно быть названо тем, чем оно является: попыткой усилить возможность России вести незаконную войну против Украины и попыткой вмешательства в политику США, - заявил Шон Кастен. - Пришло время пересмотреть нашу военную поддержку региона». «Если Саудовская Аравия и ОАЭ хотят помочь Путину поддерживать высокие цены на нефть, они должны обратиться за защитой к нему», – добавил Том Малиновски. Депутат Рубен Галлего, возглавляющий подкомиссию по вооруженным силам Палаты представителей, отметил, что США должны «забрать» установленные в Саудовской Аравии батареи противоракетной обороны Patriot, а депутат Ро Ханна призвал США прекратить поставки Саудовской Аравии современного оружия и авиазапчастей. «Это глубоко оскорбительная, а в данный момент истории аморальная ошибка! – заявил сенатор Ричард Блюменталь, осудивший решение Саудовской Аравии. - Подобный шаг должен иметь последствия».

Блюменталь призывал к скорейшему масштабному пересмотру американо-саудовских отношений, которые затрагивают военные продажи и помощь королевству в оборонной сфере. Тем временем, ряд представителей Демократической партии в Сенате отметили, что недавнее решение Эр-Риада лишь подчеркивает необходимость сократить энергетическую зависимость Соединенных Штатов от Персидского залива. «Мы должны положить конец незаконному картелю ОПЕК по фиксации цен, прекратить военную помощь Саудовской Аравии и активно переходить на возобновляемые источники энергии», – заявил сенатор Берни Сандерс. Сенатор Крис Мерфи, председатель подкомитета Сената по Ближнему Востоку, призвал к «полной переоценке» американо-саудовских отношений, прямо поставив под сомнение июльский визит Байдена в Саудовскую Аравию, а сенатор Эд Марки вновь представит законопроект об ответственности ОПЕК, заявив, что «…мы должны привлечь ОПЕК и ее союзников к ответственности за сговор с целью повышения цен на энергоносители для рабочих семей; одновременно это приблизит наше будущее чистой энергии, которое раз и навсегда избавит нас от плена наживы ОПЕК».