В Баку семейная ссора закончилась самосожжением и поножовщиной
В поселке Маштага Сабунчинского района Баку совершено преступление на почве семейного конфликта, пишет Qafqazinfo.
Сообщается, что житель поселка Афган Гаджиев пришел к дому своей тещи, где находилась его жена, ушедшая из дома после ссоры с ним.
Теща Гаджиева, Ханым Халыгова, 1969 года рождения, предложила ему развестись с женой.
Разозлившись, мужчина облил себя бензином и поджег.
Узнав об этом, брат Афгана Руфат Гаджиев пришел к месту происшествия и нанес ножевые ранения Халыговой и ее брату – Рустаму Бабаеву, 1963 года рождения.
Халыгова и Бабаев были госпитализированы в Городскую клиническую больницу №3. Поджегшего себя Гаджиева доставили в Ожоговый центр.
По факту в управлении полиции Сабунчинского района ведется расследование.