В Баку семейная ссора закончилась самосожжением и поножовщиной

В поселке Маштага Сабунчинского района Баку совершено преступление на почве семейного конфликта, пишет Qafqazinfo.

Сообщается, что житель поселка Афган Гаджиев пришел к дому своей тещи, где находилась его жена, ушедшая из дома после ссоры с ним.

Теща Гаджиева, Ханым Халыгова, 1969 года рождения, предложила ему развестись с женой.

Разозлившись, мужчина облил себя бензином и поджег.