Зеленский признал: Курилы это Япония
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о признании четырех Курильских островов территорией Японии. Об этом украинский лидер сообщил в своем традиционном вечернем видеообращении.
«Сегодня принято важное решение. Справедливое. Юридически безупречное. Историческое. Украина подтвердила свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии, включая ее Северные территории, которые пока находятся под российской оккупацией. Сегодня я подписал соответствующий указ. Есть заявление Верховной Рады Украины. И мы призываем всех в мире принять аналогичные решения», - сказал Зеленский.