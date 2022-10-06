Григорян организовал в Москве сеть вымогателей

Тверской райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте группы интернет-вымогателей из 9 человек во главе с Кареном Григоряном, пишут российские СМИ.

Григорян является владельцем сетки ТГ-каналов, среди которых «Компромат» и «Политбюро», а также СМИ «Астрахань today» и «Блокнот Астрахань».

К своей работе он привлекал родственников, которые отвечали за администрирование ресурсов, денежные переводы, формирование и публикацию контента, в том числе негатива — с целью вымогательства.