Нью-Йорк не справляется с наплывом мигрантов

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил о введении в городе режима чрезвычайной ситуации в связи с небывалым наплывом мигрантов, пишут зарубежные СМИ.

По словам Адамса, на урегулирование кризиса в текущем финансовом году будет потрачен $1 млрд.

Как заявил мэр, с апреля в Нью-Йорк прибыли более 17 тыс. мигрантов (в основном, из стран Южной Америки), которые хотят получить убежище в США. Для их размещения были предоставлены места в 42 приютах для бездомных. По словам Адамса, это «рекордное число за всю историю системы приютов города».

По его оценкам, если мигранты будут прибывать теми же темпами, тогда в ближайший год число людей, нуждающихся в размещении в приютах, превысит 100 тыс. человек.