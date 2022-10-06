В Испании отказались от российских карт
Крупнейший банк Испании Santander объявил об остановке обслуживания карт китайской платежной системы UnionPay, выпущенной российскими банками. Банк пошел на этот шаг «в рамках общей санкционной политики Santander по отношению к России», сообщают российские СМИ.
Сотрудник пресс-службы банка сообщил, что это решение было принято «совсем недавно». Его исполнение уже происходит на местах по всей стране.
Банкоматы других банков в стране — Euronet, Kutxabank и ING — уже перестали выдавать наличные по российским картам UnionPay. Это касается как карт российских банков, которые находятся под санкциями, так и тех, что не попали под ограничения.