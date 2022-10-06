На Крымском мосту произошел взрыв фото; обновлено 10:05
Так называемый «глава парламента Крыма» Владимир Константинов обвинил в повреждении Крымского моста «украинских вандалов», пишут российские СМИ.
Повреждения на Крымском мосту не носят тяжелого характера и будут оперативно восстановлены, заявил Константинов.
* * * 09:57
На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете РФ. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Два автомобильных пролета моста частично обрушены.
Запаса горючего и продовольствия в Крыму достаточно, все логистические схемы отработаны, сообщил «советник главы Крыма» Олег Крючков.
«Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия. Паромная переправа находится в готовности к запуску. Все логистические схемы на случай ЧС отработаны», - написал он.
Пострадавших в результате пожара на Крымском мосту, предварительно, нет, сообщил Крючков.
* * * 09:19
«Власти» Крыма готовят запуск паромной переправы через Керченский пролив. Движение по Крымскому мосту полностью закрыто после «возгорания цистерны с топливом». О пострадавших пока не сообщается.
«Движение через Крымский мост остановлено до выяснения обстоятельств, на месте работают специальные службы. Прорабатывается вопрос запуска паромной переправы», - сказал российским СМИ «и.о. министра транспорта Крыма».
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На одном из участков Крымского моста, соединяющего Россию с полуостровом, горит «цистерна с топливом», сообщили российские СМИ со ссылкой на «власти» Крыма.
Отмечается, что «судоходные арки не повреждены». В дорожном управлении Тамань заявили СМИ, что движение по мосту приостановлено.
Факт сильного пожара украинским СМИ подтвердили очевидцы в Керчи.
Пресс-служба Крымской железной дороги также сообщила, что пожар на Керченском мосту начался с возгорания топливной цистерны в хвосте грузового поезда.
При этом на многочисленных кадрах, публикуемых очевидцами в социальных сетях, видно, что помимо пожара на железнодорожной ветке моста, разрушено также дорожное полотно.