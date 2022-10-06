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Так называемый «глава парламента Крыма» Владимир Константинов обвинил в повреждении Крымского моста «украинских вандалов», пишут российские СМИ. Повреждения на Крымском мосту не носят тяжелого характера и будут оперативно восстановлены, заявил Константинов.

* * * 09:57 На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете РФ. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Два автомобильных пролета моста частично обрушены. Запаса горючего и продовольствия в Крыму достаточно, все логистические схемы отработаны, сообщил «советник главы Крыма» Олег Крючков. «Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия. Паромная переправа находится в готовности к запуску. Все логистические схемы на случай ЧС отработаны», - написал он. Пострадавших в результате пожара на Крымском мосту, предварительно, нет, сообщил Крючков.

* * * 09:19 «Власти» Крыма готовят запуск паромной переправы через Керченский пролив. Движение по Крымскому мосту полностью закрыто после «возгорания цистерны с топливом». О пострадавших пока не сообщается. «Движение через Крымский мост остановлено до выяснения обстоятельств, на месте работают специальные службы. Прорабатывается вопрос запуска паромной переправы», - сказал российским СМИ «и.о. министра транспорта Крыма».