Стоимость азербайджанской нефти перевалила за 100 долларов

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 7 октября повысилась на 3,09 доллара относительно предыдущего показателя и составила 102,44 доллара за баррель, сообщили на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 3,1 доллара – до 100,74 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 7 октября выросла на 2,72 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 98,78 доллара за баррель.