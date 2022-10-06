По Харькову ударили ракетами С-300

В ночь на 7 октября российские военные нанесли четыре ракетных удара по Харькову. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"После полуночи оккупанты нанесли 4 ракетных удара по Салтовскому району Харькова. 1 ракетный удар нанесли по Основянскому району", - сообщил Синегубов.

По его данным, ракеты типа С-300 россияне запустили из Белгорода: "Поврежден спорткомплекс, нежилые помещения, есть попадание в открытые территории. Предварительно – с осколочными ранениями госпитализирован мужчина".