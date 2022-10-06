«Десятилетиями не строите заводы»: в Саудовской Аравии ответили США

Саудовская Аравия не несет ответственности за высокие цены на топливо в США, заявил министр иностранных дел Адель аль-Джубейр в интервью Fox News.

«При всем уважении, причина высоких цен в Соединенных Штатах заключается в том, что у вас есть дефицит переработки, который существует уже более 20 лет. Вы не строили перерабатывающие заводы десятилетиями», - подчеркнул он.

Министр также заявил, что Эр-Рияд не использует нефть как оружие, а считает ее «важной частью мировой экономики». По его словам, представление о том, что Саудовская Аравия сокращает добычу нефти, чтобы навредить США или каким-либо образом участвовать в политической жизни, «полностью неверна».

Ранее сообщалось, что ряд чиновников в администрации президента США Джо Байдена после решения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи на 2 млн барр. в сутки усомнились в результативности поездки главы государства в Саудовскую Аравию. Некоторые официальные лица сочли действия Саудовской Аравии (крупнейшего члена картеля ОПЕК), которые могут привести к новому скачку цен в Соединенных Штатах, «оскорблением» Байдена.