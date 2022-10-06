В США «воодушевлены» встречей Алиева и Пашиняна

США приветствуют создание миссии Евросоюза на границе Армении и Азербайджана. Об этом заявил заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель.

«Мы воодушевлены встречей премьер-министра Армении и президента Азербайджана и приветствуем действия президента Франции и главы Европейского совета по приданию импульса всеобъемлющему мирному процессу», - сказал Патель журналистам

Представитель Госдепа заявил, что в США приветствуют прогресс «по вопросу миссии наблюдателей ЕС в регионе. Эта миссия имеет потенциал для укрепления доверия между обеими сторонами и продолжает способствовать переговорам между Арменией и Азербайджаном».

Согласно заявлению Европейского совета, гражданская миссия Евросоюза начнет действовать на границе в октябре и продлится два месяца.