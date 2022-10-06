Отступающие российские военные в отчаянии вынуждены были взорвать мост на восточном берегу Днепра в селе Дудчаны, что к северу от Херсона. Украинская артиллерия парализовала стратегически важную для российской армии дорогу между Сватово и Кремниной, тем самым оставив без обеспечения передовые части российских сил на Луганщине. Мощное наступление ВСУ со стороны юго-западного берега Днепра вот-вот приведет к тому, что оккупированный Херсон будет взят в клещи с северо-востока и северо-запада.

Совершив молниеносное наступление в Харьковской области, освободив Лиман и Святогорск, украинские войска теснят отступающую российскую армию одновременно по трем направлениям на юге и востоке страны. Эффективность боевых действий ВСУ и уязвимость линий российской обороны вызывает удивление у западных венных специалистов. Уже освобождено несколько населенных пунктов Луганской области, которая до недавнего времени полностью находилась под контролем России. Также украинские военные опубликовали несколько фото из села Грековка на западе присоединенной к России «ЛНР».

- Как Вы считаете, в Москве действительно не видят или только делают вид, что не видят панику своих военных на Херсонщине? Российские СМИ сообщают, что в Кремле заняты назначением губернаторов, директоров ЖЭК, главных санитаров, начальников ГИБДД и так далее в присоединенных к России областях Украины…

- Очевидно, что Кремль проигрывает войну, которую он развязал наперекор мнению большинства кремлевских элит. Осознав, что в этой войне у него не осталось никаких шансов, Путин решил на авось повысить ставки. А вдруг Запад испугается ядерного шантажа? А вдруг Европа испугается и перестанет поставлять оружие Киеву? А вдруг украинцы передумают наступать? В то же время, пуская пыль в глаза своему народу, Кремль хочет обеспечить себе внутрироссийскую легитимность. Он хочет продемонстрировать той части электората, которая ему еще верит, что он присоединил к РФ «исторические земли Российской Империи». То есть ему важно показать, что он освободитель.

- А Путин может пойти, как говорят в спорте, на «фол последней надежды», то есть умышленно нарушить правила и применить ядерное оружие против Украины? Он же сказал, что это не блеф…

- Тут такая ситуация. Если Путин блефует, то это плохо для него; если не блефует, то еще хуже. У меня есть большие сомнения в том, что военные выполнят его приказ о ядерном ударе. Выполнение это приказа зависит от цепочки людей, которые имеют доступ к запуску ракет с ядерной начинкой. Какие бы преступления ни совершили российские элиты, они хотят жить и прекрасно понимают, что рано или поздно придется закончить эту войну. В любом случае, придется заключить мирное соглашение.

Готовность военных и элит к такому рискованному шагу, как ядерная атака, вызывает у меня очень большие сомнения. Но предположим, что командование, отвечающее за применение ядерного оружия, действительно выполнит приказ. Остановит ли это Украину? Думаю, нет. В Киеве знают о ядерной угрозе и неоднократно заявляли, что даже если Россия применит ядерное оружие и будет много жертв, а также радиоактивное заражение, ВСУ всё равно продолжат войну. Что касается реакции других стран на нарушение со стороны РФ ядерного табу, то пока не совсем ясно, какой она будет. Дело в том, что применение ядерного оружия угрожает всем странам мира. Ответ может быть дан с помощью конвенционального оружия, которое у американцев не менее разрушительно, чем ядерное оружие, или же посредством ядерного удара по российской территории. Если Путин применит ядерное оружие, то запустится механизм масштабных ответный действий НАТО, последствия которых для РФ трудно предвидеть. В любом случае, применение ядерного оружия таит в себе чрезвычайные риски для кремлевских элит. Поэтому я считаю, что угроза Путина – не более чем шантаж и дело до ее реализации не дойдет.

- И всё-таки, по каким целям может нанести ответный удар НАТО? Пока что специалисты называют только бункер президента России…

- Это могут быть цели в Калининградской области, в Беларуси, если Лукашенко решит предоставить свою территорию российским войскам для попытки второго наступления на Киев. Это могут быть и цели в различных частях РФ. Об этом мы не узнаем, пока ядерный сценарий не будет реализован. Очень важно, чтобы была сохранена некая амбивалентность, то есть чтобы российские элиты не узнали, как страны НАТО ответят на безумные действия Кремля. Чем хуже российские элиты представляют себе ответ Запада, тем меньше они, да и сам Путин, будут склонны продолжать ядерный шантаж.

- Перестанут ли европейские лидеры пытаться договориться с Путиным после подписания акта об аннексии четырех областей Украины? Зеленский уже высказал украинскую позицию, подписав указ о запрете на переговоры с российским президентом…

- Прежде всего, следует отметить, что любая аннексия чужих территорий, согласно международному соглашению, заключенному в 1929 году, считается нелегитимной. В 1928 году Америка, страны Европы и СССР подписали антивоенный пакт, который запрещает расширение территорий путем агрессивных войн и аннексий. Это соглашение вступило в силу в 1929 году. С юридической точки зрения, все решения Москвы о присоединении украинских территорий абсолютно не правомерны. В тоже время, западные политики понимают, что с Путиным бессмысленно пытаться о чём-то договариваться.

Сколько раз Эмманюэль Макрон ездил и звонил в Москву с тем, чтобы уговорить Путина остановить войну? Западные политики старались договориться с ним даже после актов геноцида в Буче и Ирпене. Сейчас для переговоров с Путиным нет социальной легитимности и необходимости, потому что российский лидер никого не слушает. Он ведет бескомпромиссную игру и не готов отказаться от реальных и воображаемых военных приобретений. Не известно, как долго сохранится такая позиция Путина. После освобождения Лимана тысячи российских военных попали в окружение. Возможно, в течение нескольких недель Украина при помощи западного оружия продвинется еще дальше и освободит Херсон. Вполне может быть, что российский лидер всё-таки обратится к реальной оценке событий. Когда станет абсолютно ясно, что дело идет к полному разгрому российской армии, он, вероятно, найдет какую-то отговорку, спасающую его имидж, и начнет переговоры с Украиной об условиях вывода российских войск.

- Запад проявляет непоколебимость в вопросах военной помощи Украине и антироссийских санкций. За исключением Венгрии, почти все страны ЕС считают Москву угрозой безопасности и стабильности Европы. Может быть, следует выставить Виктора Орбана за ворота Евросоюза? К нему и без того много других претензий со стороны руководящих структур ЕС.

- На настоящий момент Кремль делает всё, чтобы Запад пошел по пути Рузвельта, Черчилля и Сталина, которые отказались от переговоров с Гитлером и решили, что единственным итогом войны должна быть безоговорочная капитуляция Германии. Со времени аннексии Крыма, а затем Донбасса Путин постоянно повышает ставки и делает невозможными любые переговоры. Риск раскола в Европе существует, потому что мы не знаем, как пройдет зима и каким будет уровень терпения со стороны обществ некоторых европейских стран. Польша, страны Балтии и Скандинавские страны – так сказать, викинги и сарматы, – абсолютно едины в мнении, что давление на Россию должно только нарастать. Такого же мнения придерживаются США, Великобритания, Испания и Португалия.

Большинство стран Запада понимает, что Россия не должна победить, что ее победа означает уничтожение всей системы международного права, мировой безопасности. Правительства стран Западной Европы понимают это, но не всегда это осознает общественность данных стран. Я недавно ознакомился с европейскими исследованиями, в которых отмечалось, что общественность Греции, Кипра и Австрии опасается, что усиление антироссийских санкций приведет к экономическому кризису. Но Украина и ее союзники объясняют общественности этих стран, что не надо бояться России, а надо оказать экономическую и военную помощь Украине. Агрессор должен быть наказан вне зависимости от того, какая температура будет в их квартирах зимой – 21 или 19 градусов тепла.

- Российские военные эксперты говорят, что если в результате мобилизации России удастся достичь перевеса в живой силе – а сейчас перевес на украинской стороне, – то Москва сможет переломить ситуацию на фронте в свою пользу…

- Думаю, что осложнить ситуацию на фронте для Украины могло бы прямое вовлечение Беларуси в войну на стороне России, или если бы Лукашенко пропустил через свою территорию крупные эшелоны российской армии, которые перерезали бы пути снабжения ВСУ западной военной техникой, поскольку эти пути пролегают из Польши в Украину вдоль белорусской границы. Но это очень маловероятный сценарий, так как украинская армия тщательно охраняет границу с Беларусью. С украинской стороны вся граница полностью заминирована! Что касается дополнительной живой массы, которую с помощью мобилизации набирает Москва, то этот шаг не сможет привести к изменению ситуации. Польза от солдата есть, когда он хорошо подготовлен, у него есть мощная военная техника, опытные командиры и высокий боевой дух, проистекающий из уверенности солдата в том, что он сражается за правое дело. Но ничего из этого списка у российских военных нет. Как ни удивительно, российское командование оказалось куда менее дальновидным, чем о нём думали до начала войны. Уровень его некомпетентности просто поражает. Для обучения солдат требуется несколько месяцев, которых у Путина нет. Скорее всего, несчастных мобилизованных людей просто бросят на фронт, где их перебьет украинская артиллерия. Мобилизация не окажет влияния на ход войны.

Когда я разговариваю с российскими журналистами, то говорю, что русский народ тоже ответственен за войну с Украиной. Это война не только Путина, но и всех русских, в национальной культуре которых сильны имперские амбиции. Коллективной ответственности русским не избежать. Российское большинство радовалось присоединению Крыма, захвату Донбасса и до недавнего времени поддерживало войну на Украине. Что касается азербайджанцев и других народов, которые живут в России, то если они не поддерживают войну, они и никакой ответственности за агрессию в Украине не несут. Им можно только посочувствовать, потому что мир построен на институте гражданства. Сложно представить, как Азербайджан может спасти от гибели своих соотечественников на украинской войне. Возможно, им следует каким-то образом уехать из России и получить вид на жительство.

- Насколько реальны шансы Украины в ускоренном порядке стать членом НАТО?

- В сущности, Альянс и так участвует в конфликте, снабжая Украину оружием. В случае определенной эскалации возможно и прямое вовлечение стран НАТО в эту войну. К примеру, если Москва применит тактическое оружие, а НАТО в ответ объявит небо над Украиной бесполетной зоной, то любые действия России помешать этому решению приведут к столкновению с силами НАТО.

Вообще, согласно уставу ООН, все страны должны помогать жертве агрессии. В данном случае Россия ведет преступную войну на Украине, совершает в оккупированных украинских городах и селах преступления против человечности и военные преступления.

То, что формально Запад не прервал дипломатических отношений с Москвой, не объявил России войну, а, напротив, подчеркивает, что не вмешивается в конфликт, является дипломатической установкой, направленной на то, чтобы избежать прямой конфронтации между ядерной Россией и ядерным Альянсом.