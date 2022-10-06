В Кремле отреагировали на взрыв на Крымском мосту

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, президент получил доклады в связи с инцидентом, передают российские СМИ.

«Владимир Путин в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту получил доклады председателя правительства РФ Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Геннадия Савельева, а также руководителей силовых ведомств», - заявил Песков.

Геннадий Савельев и Александр Куренков выехали на место происшествия. Премьер-министру РФ поручено сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий.

В результате взрывов на Крымском мосту обрушились два пролета автомобильного полотна. Национальный антитеррористический комитет РФ заявил о подрыве грузового автомобиля.