Офис Зеленского о взрыве на Крымском мосту: Все незаконное должно быть уничтожено

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал в Twitter взрыв на Крымском мосту, отметив, что это только начало уничтожения всего незаконного.

"Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, все украденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть изгнано", - указал Подоляк.