Израиль близок к нормализации отношений с Пакистаном

Перспективы нормализации израильско-пакистанских отношений растут, говорится в статье Jewish News Syndicate. В материале говорится, что прием Израилем делегации из Пакистана в прошлом месяце стал очередным шагом на пути к нормализации дипломатических отношений. НПО "Шарака" назвала "большой честью" возглавить усилия по наведению мостов диалога и взаимопонимания между Пакистаном и Израилем.

"Надеюсь, это взаимодействие однажды приведет к нормализации и теплым отношениям между странами. У Израиля нет враждебности по отношению к Пакистану, в чем наши гости убедились воочию", - сказал директор по коммуникациям и глобальным связям "Шарака" Дэн Феферман.

Соучредитель организации Амит Дери также отметил, что инновации Израиля помогут укрепить связь. "Так много инноваций Израиля, особенно в области водных и сельскохозяйственных технологий, могут принести пользу пакистанскому народу, особенно когда он страдает от ужасных наводнений", - сказал он.

Пакистанский журналист Сибти Ариф также уверен, что нормализация отношений Израиля с Пакистаном принесут лишь пользу последнему.