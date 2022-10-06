Генерал Cуровикин назначен «командующим спецоперацией» в Украине?

Российский военный корреспондент Александр Сладков в своих соцсетях сообщил, что у него есть информация, что командующим «спецоперацией» недавно был назначен генерал армии РФ Сергей Суровикин.

«Говорят, Суровикина назначили командующим СВО – у этого сложного процесса появился ответственный хозяин», - указал журналист.

При этом журналист указал, что пока подтверждения из официальных источников не поступало, поэтому информация может оказаться некорректной.