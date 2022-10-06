Спецпредставитель президента о трех этапах восстановления Карабаха

Процесс восстановления и реабилитации на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана можно разделить на три основных этапа. Местные СМИ сообщают, что об этом сказал Эмин Гусейнов, спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в состав Карабах ского экономического района (кроме Шушинского района), в ходе научно-практической конференции на тему "Нафталан – синергетический источник здоровья и туризма. Новые вызовы в регионе".

"Основные цели здесь – реконструкция двух городских центров Физули и Агдама и 32 сел. На первом этапе около 66 тысяч наших соотечественников – бывших вынужденных переселенцев – смогут вернуться в свои новые дома", - сказал Гусейнов.

Спецпредставитель президента также сказал, что в скором времени в Физули и Агдаме начнется строительство двух центральных больниц. В Карабахском экономическом районе уже началось строительство жилых домов. В Агдаме восстанавливаются мечети Джума и Гияслы, Дворец Панахали хана, а в ближайшее время начнутся восстановительные работы в комплексе Имарет, сказал он.

На сегодняшний день от мин расчищено 13% освобожденных от оккупации территорий, и параллельно с этим там ведутся работы по реконструкции, отметил Гусейнов.

По словам Гусейнова, Карабах станет одной из основных туристических зон Азербайджана, уже началась реализация последовательных мер в этом направлении. «Так, уже разработаны концепции развития туризма в поселке Суговушан Тертерского района, селе Туг и поселке Гадрут Ходжавендского района. В то же время в городе Агдам началось строительство отелей частными компаниями. В целом Карабахский регион обладает богатыми ресурсами, широкими возможностями, связанными с развитием различных видов туризма», - сказал Гусейнов.

Спецпредставитель президента Азербайджана также указал, что к 2025 году освобожденные территории посетят около 1 миллиона местных и иностранных туристов, в регионе будет обеспечено развитие различных видов туризма.