Британская разведка и ISW объяснили, почему Кадыров и Пригожин критикуют военное руководство России

Все больше представителей российской «системы» начинают критиковать руководство Минобороны России на фоне военных неудач на поле боя в Украине за последние недели, говорится в субботнем обзоре разведывательного сообщества Минобороны Великобритании, пишет «Европейская правда».

Среди критиков в ведомстве выделяют главу Чечни Рамзана Кадырова, владельца частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина, а также ведущих российских государственных каналов, поп-звезд и "все более активное сообщество ультранационалистических военных блогеров".

"Кадыров и Пригожин, вероятно, воспринимаются как неформальные лидеры "провоенного" блока, чья критика основывается на аргументах о большей преданности государству и готовности к эскалации. Оба, вероятно, достигли определенного авторитета на основе заметного участия как чеченских, так и "вагнеровских" боевых подразделений на местах", - отмечают в разведке Британии.

В то же время, добавили в британской разведке, критика Кадырова, Пригожина и других касается военного командования, а не высшего политического руководства России, но она свидетельствует о тенденции "публичного несогласия с российским истеблишментом, которую по крайней мере частично терпят и которую, вероятно, будет трудно переломить".

В свою очередь американский Институт исследования войны отмечает, что Кадыров и Пригожин попытаются достичь незначительных наземных военных успехов в Донецкой области, чтобы сохранить свою популярность и репутацию в российском информпространстве. ISW пишет, что набирают обороты в российском информационном пространстве западные и российские сообщения о расколе в Кремле.