Путин хочет «большую сделку» с Западом

Президент России Владимир Путин хочет добиться новой «большой сделки» с Западом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, пишет CNN.

"Как мы считаем, Путин хочет заключить новую большую сделку, новое соглашение с Западом. Она частично касается и Украины, несомненно. Но более глобальный вопрос – это новое соглашение между Россией и западным миром", - сказал он в интервью.

По мнению пресс-секретаря Реджепа Тайипа Эрдогана, Турция, хоть и критикует российское вторжение и недавний шаг президента Владимира Путина по аннексии территорий в Украине, поддерживает хорошие отношения с Кремлем. Летом благодаря Анкаре было заключено соглашение, разблокировавшее украинское зерно.

Он также прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского не проводить переговоры с Владимиром Путиным. Высокопоставленный чиновник считает, что в будущем переговоры могут возобновиться. "Вопрос в том, когда именно мы к этому вернемся и какой ущерб к тому времени будет нанесен?" - отметил Ибрагим Калын.